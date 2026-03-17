Benvenuti all’Allianz Arena | la casa del Bayern con 10mila parcheggi e un design unico

L’Allianz Arena, situata a Monaco di Baviera, è la casa del Bayern e può ospitare circa 10.000 auto nei suoi parcheggi. Il complesso, noto per il suo design distintivo, si trova nella piazza dedicata a Franz Beckenbauer, figura storica del calcio tedesco. La struttura è diventata un punto di riferimento per gli appassionati e gli abitanti della città.

Monaco di Baviera (Germania). Era il sogno ad occhi aperti del leggendario Franz Beckenbauer, nella piazza che oggi porta il suo nome: lo ha visto nascere, crescere e diventare un simbolo del calcio tedesco. Lo scorso maggio con la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Inter, l’Allianz Arena ha compiuto vent’anni. E diciamocelo: né li sente, né li dimostra. Perché lo stadio del Bayern Monaco è qualcosa di unico nel mondo, non solo per l’atmosfera e per quanto sia simbolo di appartenenza, ma anche per quei quasi 3mila pannelli di plastica – anzi, di EFTE: Etilene TetrafluoroEtilene, 2.874 per la precisione – che compongono la facciata esterna rendendola riconoscibile anche a chi il calcio non lo mastica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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