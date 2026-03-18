Il Bayern non concede all’Atalanta nemmeno le briciole | poker all’Allianz Arena

Il Bayern Monaco ha battuto l’Atalanta con un punteggio di 4-0 all’Allianz Arena, senza concedere occasioni agli avversari. La squadra tedesca ha mostrato determinazione e ha mantenuto il controllo durante tutta la partita, dimostrando che anche le amichevoli vengono affrontate con serietà. La vittoria si è concretizzata con quattro gol segnati senza subire reti.