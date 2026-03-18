Il Bayern non concede all’Atalanta nemmeno le briciole | poker all’Allianz Arena
Il Bayern Monaco ha battuto l’Atalanta con un punteggio di 4-0 all’Allianz Arena, senza concedere occasioni agli avversari. La squadra tedesca ha mostrato determinazione e ha mantenuto il controllo durante tutta la partita, dimostrando che anche le amichevoli vengono affrontate con serietà. La vittoria si è concretizzata con quattro gol segnati senza subire reti.
Monaco di Baviera (Germania). “Non prendiamo come amichevoli neanche le gare in cui non c’è niente in palio” e “a questo club non piace perdere”. Erano stati questi due gli avvertimenti di Vincent Kompany alla vigilia della gara di ritorno dopo il 6-1 dell’andata che aveva chiuso i conti per il Bayern. Che, anche al secondo giro, all’Atalanta non ha lasciato nemmeno le briciole. La serata dell’Allianz Arena finisce con un rotondo 4-1 in favore dei padroni di casa, che più che gestire, controllano la partita per un tempo e anche il risultato nel secondo, aumentano il divario fino ad un complessivo 10-2 non proprio usuale agli ottavi di Champions League, ma ineccepibile se si giudica il divario in campo — soprattutto per meriti bavaresi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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