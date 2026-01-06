Santo Stefano saluta Zi Sabatuccio | se ne va l’anima nobile del paese

La comunità di Santo Stefano del Sole si stringe nel ricordo di Sabato Russo, conosciuto affettuosamente come “Zi Sabatuccio”. Con la sua presenza discreta e il sorriso gentile, ha rappresentato un punto di riferimento per molti. La sua scomparsa lascia un vuoto in paese, ma anche un patrimonio di ricordi e affetti che continueranno a vivere nel cuore di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Santo Stefano del Sole piange la scomparsa di Sabato Russo, per tutti “Zi Sabatuccio”. All’età di 92 anni, si è spento un uomo che ha rappresentato un pilastro di rettitudine e saggezza, capace di lasciare un segno indelebile sia nella vita civile che in quella sportiva della provincia. La sua scomparsa tocca da vicino i vertici del Comune. Il sindaco Gerardo Santoli ha voluto rendere omaggio a colui che considerava molto più di un semplice conoscente: “Sabatuccio è stato per me un amico fraterno e un consigliere prezioso – ha dichiarato il primo cittadino con profonda commozione – La sua lungimiranza ha guidato con discrezione la mia azione amministrativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

