Addio a Peppe Macrì | l' anima artistica di Ischia

È con grande dispiacere che l’isola di Ischia saluta Giuseppe Macrì, conosciuto come Peppe. Figura stimata e apprezzata, la sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità locale. Peppe Macrì lascia un ricordo indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, testimoniando la sua presenza autentica e il suo contributo alla vita culturale dell’isola.

