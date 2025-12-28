Addio a Peppe Macrì | l' anima artistica di Ischia
È con grande dispiacere che l’isola di Ischia saluta Giuseppe Macrì, conosciuto come Peppe. Figura stimata e apprezzata, la sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità locale. Peppe Macrì lascia un ricordo indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, testimoniando la sua presenza autentica e il suo contributo alla vita culturale dell’isola.
Un grande lutto ha colpito l'isola di Ischia. L'intera comunità isolana piange Giuseppe Macrì (per tutti Peppe). Il noto locandiere, con l'animo da artista, ha affrontato con grande forza la malattia contro la quale combatteva da tempo.Macrì viene ricordato soprattutto per le sue tante battaglie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Addio a Peppe Vessicchio, la musica perde la sua anima più gentile
Leggi anche: “Ecco che incontro l’anima”, il tour teatrale di Ron e Peppe Vessicchio
Cupramontana: addio a Peppe Bonci, il vignaiolo che ha rivoluzionato il Verdicchio dei Castelli di Jesi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.