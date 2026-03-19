Secondo il primo rapporto del 2026 Family (Net)Work, il 54,4% degli italiani preferirebbe che i propri figli non svolgessero lavori come colf, badante o baby sitter. Il documento analizza le percezioni sulla reputazione sociale legata al lavoro domestico e le preferenze delle famiglie italiane riguardo alle professioni in ambito familiare. Lo studio si basa su dati raccolti e analizzati nel contesto del panorama attuale.

Il paradosso del lavoro domestico. Nonostante il ruolo che svolge nella vita quotidiana delle famiglie, il lavoro domestico soffre di una reputazione sociale fragile. Secondo un’indagine condotta dal Censis su un campione rappresentativo della popolazione per conto di Assindatcolf - Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, il 72% degli italiani ritiene che questo lavoro sia poco o per niente stimato socialmente e il 54,4% non vorrebbe che un figlio o una figlia lo svolgesse. Eppure, il riconoscimento della sua utilità è molto elevato: per l’80,1% degli italiani è un lavoro importante e per l’89,4% contribuisce in modo significativo al benessere della società. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il 54,4% degli italiani non vuole che una figlia o un figlio lavori come colf, badante e baby sitter

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