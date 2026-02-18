Oggi, mercoledì 18 febbraio, si svolge l’ultimo giorno utile per inviare le domande di assunzione di colf, badanti e baby-sitter stranieri, a causa della chiusura delle richieste. Molti italiani devono completare la procedura prima della scadenza, che si avvicina alle 24. La piattaforma online rimane aperta solo per poche ore, spingendo molte famiglie a connettersi in fretta.

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, si tiene il click day del Decreto Flussi che permette l'assunzione di colf, badanti e baby-sitter stranieri. Tramite la procedura, infatti, i datori di lavoro possono inviare le domande per richiedere il nulla osta all'ingresso nel nostro Paese di lavoratori impegnati nell'assistenza familiare. Le richieste hanno cominciato ad essere inviate da stamani alle 9.00. La procedura è interamente telematica: chi è interessato deve collegarsi al portale ALI del Ministero dell'Interno mediante SPID o CIE e autenticarsi con le proprie credenziali. Una volta fatto l'accesso si deve procedere cliccando su "Sportello Unico Immigrazione" e poi su "Compila Domande Decreto Flussi 2026 Click-day 2026". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colf, badanti, baby-sitter: oggi l'ultimo click day, ecco come inviare la richiesta

Colf e badanti, click day il 18 febbraio 2026: come funziona e come inviare la richiestaIl governo ha annunciato che il 18 febbraio 2026 si terrà l’ultimo click day per le domande di ingresso di colf, badanti e babysitter, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Colf e badanti, oggi click day alle ore 9: come fare richiesta e chi può presentarlaOggi alle 9, il click day si apre per permettere a chi cerca assistenti familiari, come colf e badanti, di inviare le richieste.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.