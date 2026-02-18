Colf badanti baby-sitter | oggi l' ultimo click day ecco come inviare la richiesta
Oggi, mercoledì 18 febbraio, si svolge l’ultimo giorno utile per inviare le domande di assunzione di colf, badanti e baby-sitter stranieri, a causa della chiusura delle richieste. Molti italiani devono completare la procedura prima della scadenza, che si avvicina alle 24. La piattaforma online rimane aperta solo per poche ore, spingendo molte famiglie a connettersi in fretta.
Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, si tiene il click day del Decreto Flussi che permette l'assunzione di colf, badanti e baby-sitter stranieri. Tramite la procedura, infatti, i datori di lavoro possono inviare le domande per richiedere il nulla osta all'ingresso nel nostro Paese di lavoratori impegnati nell'assistenza familiare. Le richieste hanno cominciato ad essere inviate da stamani alle 9.00. La procedura è interamente telematica: chi è interessato deve collegarsi al portale ALI del Ministero dell'Interno mediante SPID o CIE e autenticarsi con le proprie credenziali. Una volta fatto l'accesso si deve procedere cliccando su "Sportello Unico Immigrazione" e poi su "Compila Domande Decreto Flussi 2026 Click-day 2026". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Colf - badanti e babysitter 2026; Lavoro domestico, gli aumenti retributivi orari per colf, badanti e baby sitter; Colf, badanti e baby sitter, retribuzioni in aumento per il 2026; Colf, badanti e babysitter: perché nel 2026 aumentano i costi per le famiglie italiane.
