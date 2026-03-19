Il 23 marzo a Roma la seconda tappa degli incontri dedicati al Rapporto Territori

Il 23 marzo a Roma si svolge la seconda tappa degli incontri dedicati al Rapporto Territori. L’appuntamento riguarda i territori del Centro Italia e coinvolge attori pubblici e privati. Durante l’evento vengono presentati dati, analisi e proposte tratte dal documento dell’Alleanza. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per avanzare nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e superare i divari territoriali.

L’appuntamento dedicato ai territori del Centro Italia per offrire agli attori locali, sia pubblici che privati, dati, analisi e proposte, tratti dalla documento dell’Alleanza, su come avanzare nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, superando i divari. 060326 Lunedì 23 marzo alle 10:00, a Roma, si terrà la seconda tappa del ciclo di appuntamenti organizzati da ASviS e da Axa Italia, per portare nei territori il Rapporto ASviS “Obiettivi globali, soluzioni locali”. Pubblicato a dicembre 2025 e realizzato con il supporto di Axa Italia, il documento evidenzia come il nostro Paese proceda lungo un percorso di sviluppo ancora fortemente segnato da divari territoriali, sia in termini di risultati rispetto agli SDGs sia di capacità istituzionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Al via la seconda tappa del Festival degli Animali in Giallo 2026Grazie al particolare interesse del Presidente del Polo Culturale Pietrasanta, Raffaele Iovine, sarà offerta una visita gratuita al Museo dell’acqua... Musicologia, al via le conversazioni letterarie. Tre incontri dedicati alla presentazione di volumiE’ giunto alla quarta edizione il progetto a cura del Conservatorio Rossini dal titolo Conversazioni letterario-musicali: tre incontri dedicati alla... Una raccolta di contenuti su Rapporto Territori Temi più discussi: L’impresa che innova. L’impatto delle multinazionali estere sull’economia lombarda; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Vinipendenti 2026 a Pisa: tre giorni di vini naturali alla Leopolda; Cinema e sostenibilità: al Green Days Festival i film che raccontano il mondo che cambia. Economia Romagna, a Forlì il rapporto 2025 su imprese e futuroLa Camera di commercio della Romagna presenta il Rapporto sull’Economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2025, in programma lunedì 23 marzo alle ore 16 nella ... chiamamicitta.it Ad Ancona il 14/rapporto Istat sulla competitività delle imprese il 23 marzoLe Marche ospitano la presentazione del 14/o Rapporto Istat sulla competitività delle imprese. L'evento alla Loggia dei Mercanti della Camera di Commercio delle Marche il 23 marzo - ore 10 organizzato ... ansa.it Presentato il rapporto sulle foreste lombarde: il 26% del territorio è boschivo. - facebook.com facebook