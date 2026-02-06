Al via la seconda tappa del Festival degli Animali in Giallo 2026

Al via la seconda tappa del Festival degli Animali in Giallo 2026. La manifestazione, nata quest’anno, continua a svelare storie e misteri legati agli animali attraverso incontri, mostre e letture. La giornalista Anita Curci guida il progetto, che attira appassionati da tutta Italia. La kermesse si tiene in diverse location, portando sul palco autori, esperti e artisti per raccontare il mondo animale con un tocco di mistero. La seconda fase si apre con un entusiasmo crescente e nuovi eventi in programma.

Grazie al particolare interesse del Presidente del Polo Culturale Pietrasanta, Raffaele Iovine, sarà offerta una visita gratuita al Museo dell'acqua nei sotterranei della chiesa, sede di un antico acquedotto greco-romano, in due tour, uno previsto alle 10,30 e l'altro alle 16,30 con un massimo di 35 partecipanti ciascuno. Per prenotazioni, scrivere a: [email protected] Affascinante viaggio nella storia lungo i sotterranei della chiesa, sede di un antico acquedotto greco-romano con cisterne pluviali che permettevano agli antichi la distribuzione dell'acqua all'intera città Rane&Coccodrilli.

