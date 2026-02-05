Calciomercato Fiorentina | dopo il clamoroso affare saltato per Kouamé al Verona ora è arrivata l’offerta di questo club! Gli aggiornamenti

La Fiorentina si prepara a una possibile cessione di Kouamé. Dopo il fallimento dell’affare con il Verona, un altro club ha fatto un’offerta concreta per il giocatore. La società sta valutando se accettare o meno, mentre i tifosi restano in attesa di novità.

Il trasferimento di Kouamé all’Hellas Verona è saltato all’ultimo minuto.

Nel calciomercato del Bologna, l’ipotesi di un trasferimento di questo giocatore sembrava ormai definita, ma nelle ultime ore si è verificato un cambiamento.

CALCIOMERCATO FIORENTINA | ARRIVA JACK HARRISON , WELCOME TO FIORENTINA

Com’è cambiata la Fiorentina dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficialiDoveva essere un calciomercato di gennaio 2026 nel segno della rivoluzione per la Fiorentina è si può dire che così in parte sia in effetti stato. Sono stati infatti sei i volti nuovi portati al Viola ... msn.com

Calciomercato Fiorentina, è fatta per Rugani: si attende solo l’ufficialità. Le cifre dell’affareIl calciomercato Fiorentina mette a segno un colpo di grande esperienza per il reparto arretrato. Daniele Rugani è pronto a lasciare la Juventus per iniziare ... news-sports.it

