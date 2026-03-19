I toni moderati e la chiarezza degli obiettivi

A quasi venticinque anni dall’omicidio di Marco Biagi, si continua a ricordare il suo nome e le sue idee, anche se non si allineavano con le posizioni dominanti dell’epoca. La memoria di quell’evento rimane viva, con un’attenzione che si è mantenuta e, in alcuni casi, rafforzata nel tempo, senza che siano stati fatti passi ufficiali per dimenticare o minimizzare quanto accaduto.

Roma, 19 marzo 2026 – È trascorso quasi un quarto di secolo dall’omicidio di Marco Biagi. Eppure, nonostante il suo pensiero non si collocasse nella dimensione politicamente corretta di quel tempo, egli viene ricordato con immutata, anzi crescente, intensità. Merito delle sue intuizioni e demerito delle istituzioni che non vi hanno ancora dato compimento. Se le accuse di essere stato un precarizzatore del lavoro sono cadute con la sua tragica morte, rimane tuttavia presente in quegli ambienti l’idea di un moderato troppo attento alle ragioni dell’impresa. Egli è stato invece rimosso proprio dai corpi centrali delle associazioni imprenditoriali perché scomodo per le piccole logiche autoreferenziali della rappresentanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I toni moderati e la chiarezza degli obiettivi Articoli correlati Premi ai vertici dell'Ausl, Pestelli (FdI) chiede chiarezza. La Regione: "Raggiunto il 91% degli obiettivi"“La giunta chiarisca i criteri e gli obiettivi in base ai quali sono state erogate le retribuzioni di risultato a favore della dirigenza dell’Ausl... Green Day al Super Bowl: esibizione energica, ma toni più moderati sull’impegno politico e Trump.I Green Day si sono esibiti al Super Bowl LX, tenutosi ieri allo stadio di Santa Clara, in California, aprendo la giornata con un medley di successi,... Una selezione di notizie su toni moderati Temi più discussi: Savi, presidente degli Avvocati: Referendum, toni più pacati ma con il Sì giustizia riequilibrata; Comune, c’è l’ok per il Documento Unico di Programmazione; Meloni e la malasorte: apre e (chiude) al dialogo con l'opposizione. Il governo vota parte della mozione Pd. La faglia referendum; Noi Moderati in consiglio comunale, Brescia lascia la Lega per i centristi. I toni moderati e la chiarezza degli obiettiviRoma, 19 marzo 2026 – È trascorso quasi un quarto di secolo dall’omicidio di Marco Biagi. Eppure, nonostante il suo pensiero non si collocasse nella dimensione politicamente corretta di quel tempo, eg ... quotidiano.net La maggioranza di Sabaudia è compatta: Il sindaco andrà avanti fino a fine mandatoL'intervento dei direttivi di Forza Italia, Noi moderati e Gruppo Misto dopo le tensioni all'interno dell'amministrazione ... latinatoday.it Da Milena Gabanelli sul "Corriere della Sera" al solito Gratteri, il fronte contrario alla riforma alza i toni per il #referendum. E perfino i “moderati” di Magistratura indipendente mettono all’indice chi dissente sul voto x.com VENARIA ELEZIONI 2026 - Antonio Nocerino è il nuovo coordinatore cittadino di «Noi Moderati» - facebook.com facebook