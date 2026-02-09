Green Day al Super Bowl | esibizione energica ma toni più moderati sull’impegno politico e Trump

I Green Day si sono esibiti ieri al Super Bowl LX allo stadio di Santa Clara, in California. Hanno aperto con un medley di successi, mostrando energia e ritmo, ma senza rivolgere attacchi diretti a Trump o alla destra politica. La band ha preferito mantenere un tono più moderato, lasciando da parte l’impegno politico che spesso li ha contraddistinti in passato.

I Green Day si sono esibiti al Super Bowl LX, tenutosi ieri allo stadio di Santa Clara, in California, aprendo la giornata con un medley di successi, ma hanno evitato di lanciare messaggi espliciti contro l'ex Presidente Trump e la destra politica, nonostante le loro precedenti prese di posizione critiche. L'esibizione, pur contenendo brani con valenze politiche, ha sorpreso alcuni osservatori che si aspettavano un confronto più diretto. La band, guidata da Billie Joe Armstrong, ha infiammato il palco con una sequenza di quattro canzoni: "Good Riddance (Time Of Your Life)", "Holiday", "Boulevard of Broken Dreams" e "American Idiot", concludendo con un saluto alla Bay Area e un augurio per il Super Bowl LX.

