Il World Happiness Report 2026 posiziona la Finlandia come il paese più felice del mondo, confermando il risultato per il nono anno consecutivo. L’Italia si colloca in 38ª posizione, secondo il rapporto. I dati si basano su vari indicatori che misurano il benessere delle popolazioni, senza considerare eventi o fattori politici specifici. I risultati sono stati diffusi recentemente e sono stati pubblicati da un ente internazionale.

( a skanews) — La Finlandia è il Paese più felice del mondo, per il nono anno consecutivo. Lo dice il World Happiness Report 2026, rapporto annuale promosso dalle Nazioni Unite che considera sei fattori: PIL pro capite, aspettativa di vita, sostegno sociale, libertà di scelta, possibilità di contare sugli altri e percezione della corruzione. L’Italia è al 38esimo posto. «Abbiamo un sistema educativo di alta qualità e solide basi per costruire un futuro diverso — dice una cittadina di Helsinki —. Qui ci sono moltissime opportunità e siamo vicini all’Europa, il che ci offre influenze davvero positive». Come vivere felici: la felicità secondo la Finlandia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I risultati del World Happiness Report 2026? La Finlandia è il Paese più felice del mondo per la nona volta di fila. L'Italia 38esima

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È nuovamente la Finlandia il Paese più felice del mondo. Per il nono anno consecutivo si aggiudica il prestigioso riconoscimento nel 14esimo World Happiness Report 2026 (Rapporto Mondiale sulla Felicità) pubblicato dalle Nazioni Unite. A seguire si posizi x.com