misurata per la prima volta la massa di un pianeta orfano che vaga solitario nello spazio

Recentemente è stata misurata per la prima volta la massa di un pianeta orfano, un corpo celeste che vaga nello spazio senza essere legato a una stella. Questi pianeti, noti come “senzatetto”, si muovono nel vuoto cosmico dopo essere stati espulsi dai loro sistemi solari. La scoperta contribuisce alla comprensione di questi oggetti misteriosi e del loro ruolo nell’evoluzione della nostra galassia.

Nelle profondità della nostra galassia esistono mondi “senzatetto”. Si tratta dei pianeti orfani, corpi celesti che non orbitano attorno a nessuna stella e vagano nel buio totale dopo essere stati espulsi dai loro sistemi solari d’origine. Per la prima volta, un team internazionale di scienziati è riuscito in un’impresa considerata quasi impossibile: misurare con precisione la massa e la distanza di uno di questi misteriosi vagabondi spaziali. Il pianeta in questione è un gigante gassoso simile a Saturno, con una stazza pari a circa un quinto di quella di Giove. Si trova a quasi 10.000 anni luce da noi, verso il centro della Via Lattea. 🔗 Leggi su Cultweb.it

