I pronostici di giovedì 19 marzo | Europa League e Conference League

Giovedì 19 marzo si giocano le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League e Conference League. Nell’Europa League, l’Aston Villa cerca di risollevare le proprie sorti dopo un periodo difficile in campionato. Le partite coinvolgono varie squadre europee e rappresentano l’ultimo ostacolo prima delle fasi successive delle competizioni.

I pronostici di giovedì 19 marzo, ci sono le partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League e Conference League L’ Aston Villa si rifugia nell’Europa League per dimenticare il momentaccio in campionato. Già, perché se in patria la squadra di Unai Emery sembra stia colando a picco – domenica scorsa, a Old Trafford contro una diretta concorrente come il Manchester United, è arrivata la terza sconfitta di fila – la coppa resta (per ora) una vera e propria isola felice. Nell’ottavo d’andata con il Lille è bastata una rete di Watkins (0-1) per uscire dalla Decathlon Arena con una vittoria tanto risicata quanto preziosa. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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