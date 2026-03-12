I pronostici di giovedì 12 marzo | Europa League e Conference League

Giovedì 12 marzo si giocano le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League e Conference League. Le squadre coinvolte affrontano le sfide in programma in diverse città europee. I sorteggi di Nyon hanno assegnato gli incontri e le squadre italiane sono tra quelle coinvolte. Le partite sono state programmate in vari orari nel corso della giornata.

I pronostici di giovedì 12 marzo, ci sono le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League e Conference League Gli ultimi sorteggi di Nyon non sono stati clementi con il calcio italiano. C'era il 50% di possibilità che gli ottavi regalassero il temuto scontro fratricida tra Bologna e Roma, le uniche due rappresentanti della Serie A in quest'edizione dell'Europa League, e l'urna non ha scongiurato questo rischio. Solo una delle due, dunque, proseguirà l'avventura nella seconda competizione continentale per ordine di importanza: chi uscirà sconfitta da questo interessante doppio confronto farà mestamente ritorno a casa.