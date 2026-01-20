I programmi TV di oggi 20 gennaio 2026 | fiction soap e film

Ecco la guida ai programmi TV di oggi, 20 gennaio 2026. Sono in onda fiction, soap e film, tra cui “Prima di noi” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5 e “Collateral” su Sky Cinema 1. Una panoramica delle principali proposte televisive per chi desidera scegliere con consapevolezza cosa guardare questa sera.

Guida ai programmi TV del 20 gennaio 2026: "Prima di noi" su Rai 1, "Io sono Farah" su Canale 5, "Collateral" su Sky Cinema 1. La prima serata del 20 gennaio 2026 propone su Rai 1 Prima di noi, la saga familiare ambientata nell'Italia del dopoguerra, mentre Rai 2 rilancia il suo docu?reality di punta Boss in incognito, che continua a raccontare il mondo del lavoro attraverso lo sguardo inedito dei dirigenti sotto copertura. Rai 3, invece, mantiene la sua vocazione giornalistica con una nuova puntata di FarWest, dedicata alle tensioni sociali e politiche del Paese. Sul fronte Mediaset, Rete 4 propone il talk È sempre Cartabianca, mentre Canale 5 sceglie il cinema d'autore con Io sono Farah, un dramma intenso e contemporaneo.

