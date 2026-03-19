Il playmaker dei Pistons ha dovuto lasciare il campo dopo soli cinque minuti di gioco nella partita contro Washington a causa di un collasso polmonare. La squadra di Detroit, prima in classifica nella Eastern Conference, sta affrontando l’assenza del giocatore, i tempi di recupero sono ancora da stabilire. La partita è stata interrotta con l’atleta che ha ricevuto assistenza medica immediata.

Nell'ultima partita dei Pistons, giocata ieri contro Washington, Cade Cunningham ha subito un colpo fortuito alla schiena lottando su una palla vagante. Ha provato a restare in campo, ma è uscito dopo cinque minuti. Oggi la brutta notizia per Detroit: collasso polmonare, Cunningham fuori per almeno qualche settimana. Quello che sembrava solo un problema alla schiena si è poi rivelato essere un infortunio più serio: il club sta ancora valutando la situazione e i tempi di recupero non sono ancora definiti. Secondo Espn, c'è ottimismo sulla possibilità di recuperare il giocatore per l'inizio dei playoff. I Pistons sono primi a Est, oltre ogni aspettativa, grazie anche e soprattutto alla super stagione di Cunningham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I Pistons perdono la loro stella: collasso polmonare per Cunningham, tempi di recupero da definire

Articoli correlati

NBA, i risultati della notte (20 febbraio): Cunningham trascina, Pistons battono Knicks. Bene Clippers, Celtics e SpursMentre lontano dal parquet infuriano le questioni legate al contrasto del tanking, con proposte in corso da parte di Adam Silver e non solo, in NBA...

Da Padova agli Usa ì, la penna-laser che riduce dolore e tempi di recupero di cani e gattiRiceviamo e pubblichiamo: "Dal cuore del distretto biomedicale di Padova alla conquista del mercato americano.

Tutto quello che riguarda Pistons perdono

Temi più discussi: Pistons, che succede? Altra battuta d’arresto e Boston si avvicina; Detroit Pistons, allarme Cade Cunningham: fuori per spasmi alla schiena; NBA 2026, i risultati della notte. Tutto facile per OKC e Denver. Vincono San Antonio e Detroit; Oklahoma piega Golden State nella notte NBA, Nets corsari a Detroit.

Duren si prende la scena, i Pistons tengono la vetta contro WashingtonA Detroit la serata nasce con un brivido e finisce con un sorriso largo, perché i Pistons battono i Wizards 130-117 ma devono fare i conti con l’uscita anticipata di Cade ... pianetabasket.com

Detroit controlla senza affanni: i Pistons dominano i Sixers decimatiDetroit non sbaglia l’occasione facile e supera nettamente Philadelphia 131-109, in una serata in cui la differenza di rotazioni è stata evidente fin dalla palla a due. I Sixers, privi ... pianetabasket.com