Da Padova agli Usa ì la penna-laser che riduce dolore e tempi di recupero di cani e gatti

Dal cuore del distretto biomedicale di Padova, la penna laser innovativa si sta espandendo negli Stati Uniti, offrendo soluzioni efficaci per ridurre dolore e tempi di recupero in cani e gatti. Questo progresso tecnologico rappresenta un’importante evoluzione nel campo veterinario, garantendo benessere e rapidità nel processo di guarigione. La diffusione di questa tecnologia dimostra l’eccellenza del settore biomedicale italiano a livello internazionale.

Riceviamo e pubblichiamo: "Dal cuore del distretto biomedicale di Padova alla conquista del mercato americano. Luxyvet, brand della Swiss & Wegman Srl, annuncia il debutto di Penny Vet in occasione della VMX (Veterinary Meeting Expo) di Orlando, il più importante meeting internazionale dedicato.

