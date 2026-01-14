Addio al papà solo soldi e lavoro | perché i nuovi padri sono i più presenti di sempre
Negli ultimi anni, i padri delle nuove generazioni dedicano più tempo alla famiglia e si impegnano attivamente nel ruolo educativo. Questa trasformazione riflette un cambiamento culturale verso una figura paterna più presente e coinvolta, superando l’immagine tradizionale di un padre distante tra lavoro e denaro. Un fenomeno che testimonia l’evoluzione dei modelli di genitorialità e l’importanza di un equilibrio tra vita professionale e familiare.
I padri delle nuove generazioni trascorrono più tempo con i figli e rivendicano un ruolo educativo sempre più centrale. Gli effetti positivi di una maggiore presenza paterna sono ormai consolidati dalla ricerca scientifica, ma la società non sembra ancora pronta a compiere il salto definitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
