In Italia, i matrimoni registrano un calo costante, segnando una tendenza di lungo periodo. Diversi fattori, tra cui crisi economica, insicurezza lavorativa e mutamenti culturali, influenzano le scelte delle coppie. Nel 2024 questa diminuzione si conferma, riflettendo cambiamenti sociali e valori che stanno modificando le tradizioni dei riti matrimoniali nel paese.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Matrimoni sempre meno numerosi in Italia: tra civiltà dei riti e cambiamenti culturali

In Italia ci si sposa sempre meno ma aumentano i matrimoni misti

In Italia, il numero di matrimoni diminuisce e si spostano in avanti nel tempo, con una preferenza crescente per il rito civile. Allo stesso tempo, aumentano le unioni civili e i matrimoni misti, mentre calano le seconde nozze, le separazioni e i divorzi. Questi dati, tratti dal rapporto Istat 2024, riflettono un cambiamento nelle dinamiche di formazione e fine delle unioni sentimentali nel Paese.

Leggi anche: Confcommercio e Polizia uniti per la sicurezza stradale: "Non solo sanzioni ma cambiamenti culturali"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ISTAT * MATRIMONI: «NEL 2024 SONO STATI 173.272 (-5,9%) / SEPARAZIONI 75.014 (-9,0%) / DIVORZI 77.364I (-3,1%)» - 488 I primi matrimoni nel 2024 (- agenziagiornalisticaopinione.it