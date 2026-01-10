Con una lettera ai 193 Stati membri ha preso ufficialmente il via la procedura che porterà alla nomina del Segretario generale che guiderà l’Onu dal 2027 Molti Paesi spingono perché sia una donna la prima in 80 anni Ecco quali sono le candidate che hanno più chance

Con la fine del mandato di António Guterres nel 2026, è partita ufficialmente la procedura di nomina del nuovo Segretario generale dell’ONU. In vista di questa scelta, molti Paesi sostengono la candidatura di una donna, potenzialmente la prima in 80 anni. Di seguito, le candidate più accreditate e le dinamiche che caratterizzano questa importante selezione internazionale.

I l mandato di António Guterres scade alla fine del 2026 e sono iniziate le candidature per il prossimo Segretario generale delle Nazioni Unite. Tra quelle già ufficializzate ci sono l’argentino Rafael Grossi, direttore dell’Aiea (l’agenzia atomica internazionale), al quale l’Italia ha dato già il suo appoggio, e di Rebeca Grynspan, ex vicepresidente della Costa Rica. Entrambi hanno avuto a che fare con i russi il cui voto sarà centrale per prevalere. Grossi ha negoziato per la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, occupata dalle forze russe, e Grynspan sull’iniziativa del grano nel Mar Nero (da responsabile dello UN Trade and Development), per permettere all’Ucraina di esportare cereali e prodotti bloccati dai porti del Mar Nero dopo l’invasione russa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

