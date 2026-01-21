Empoli ospita il DAMA Pass, un servizio dedicato ai bambini autistici, dove si garantisce ascolto e supporto. Nella recente trasmissione su RaiTre, è stata condivisa la testimonianza di un medico e padre di un giovane autistico, che da anni si rivolge a questa struttura. Il suo contributo testimonia l’importanza di un ambiente dedicato alle esigenze dei nostri figli, offrendo un punto di riferimento nel percorso di crescita e integrazione.

EMPOLI Nel servizio andato in onda su RaiTre domenica scorsa sul DAMA Pass di Empoli era presente la testimonianza di un medico e padre di un ragazzo autistico che da anni si rivolge a questo ambulatorio e anzi ha contribuito a far nascere grazie alla sua professione e al suo impegno. Marino Lupi (nella foto), medico di famiglia e padre di Francesco, oltre che presidente Autismo Toscana conosce il servizio DAMA Pass e ci accompagna il figlio a svolgere le varie visite. Lupi si congratula con il lavoro svolto dall’équipe del Dama Pass e ringrazia per l’esistenza di un servizio del genere perché tranquillizza le famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un luogo dove i nostri figli sono ascoltati"

