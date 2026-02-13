Non solo scelta dell’università | gli studenti a OrientaMenti chiedono ai prof di essere ascoltati e incoraggiati a trovare la propria strada
Durante la fiera OrientaMenti INDIRE, centinaia di studenti si sono avvicinati agli insegnanti per chiedere di essere ascoltati e di ricevere supporto nel trovare la loro strada, perché sentono che l’orientamento scolastico deve andare oltre la semplice scelta dell’università e coinvolgere più attivamente il loro percorso di crescita.
Gli studenti parlano a OrientaMenti INDIRE: serve un orientamento che vada oltre la scelta universitaria. Dall'indagine di Firenze emerge la richiesta di docenti capaci di ascoltare, ispirare e offrire strumenti concreti per diventare cittadini consapevoli. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
