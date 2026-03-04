La Commissione di vigilanza della Camera del Congresso degli Stati Uniti ha chiamato a testimoniare la procuratrice generale Pam Bondi. La convocazione riguarda il suo coinvolgimento nella pubblicazione dei fascicoli relativi a Jeffrey Epstein, nell’ambito di un’indagine sull’imprenditore condannato per reati sessuali. La testimonianza è prevista nel quadro delle attività di verifica sulla gestione di questo caso.

La risoluzione presentata dalla deputata repubblicana Nancy Mace è stata approvata con 24 voti favorevoli e 19 contrari, con il sostegno bipartisan. A Mace si sono uniti i democratici e i colleghi repubblicani Tim Burchett, Michael Cloud, Lauren Boebert e Scott Perry. Nei giorni scorsi erano stati sentiti l’ex presidente Bill Clinton e la moglie Hillary. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, Commissione Camera Usa convoca Pam Bondi

La Procuratrice Generale USA Pam Bondi usa ignora le vittime di EpsteinDurante la sua deposizione al Congresso non si è girata per guardarle e ha definito Trump "il miglior presidente americano di sempre", tra la Casa...

All’audizione sul caso Epstein Pam Bondi ha fatto uno showLa procuratrice generale degli Stati Uniti ha usato toni aggressivi e ha eluso quasi tutte le domande, parlando di cose che non c'entravano niente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caso Epstein.

Temi più discussi: Caso Epstein, Howard Lutnick sarà interrogato da Commissione; Caso Epstein, Lutnick testimonierà alla Camera Usa; Caso Epstein: Hillary Clinton infuriata lascia l'audizione in commissione vigilanza; Caso Epstein, Bill Clinton testimone: Non ho visto nulla, non ho fatto nulla di sbagliato.

Caso Epstein, la procuratrice generale convocata a testimoniare dalla CommissioneLa commissione di vigilanza della Camera americana ha convocato l'attorney general Pam Bondi a testimoniare sulla gestione del caso Jeffrey Epstein da parte del dipartimento di Giustizia e sulla ... tgcom24.mediaset.it

Lutnick-caso Epstein: nuovi documenti e il segretario convocato alla cameraIl segretario al commercio Howard Lutnick, dopo aver smentito i suoi legami con Jeffrey Epstein, è stato costretto ad ammettere la sua visita all'isola del finanziere pedofilo. Lutnick ha accettato vo ... mam-e.it

ANSA.it. . Bill Clinton sul caso Epstein: "Abusi sessuali Non sapevo nulla". La deposizione dei coniugi, Hillary: "Mai stata sull'isola"# ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/short_video/2026/03/03/bill-clinton-sul-caso-epstein-abusi-sessuali-non-sapevo-n facebook

Caso Epstein, pubblicati i video delle deposizioni di Bill e Hillary Clinton al Congresso USA x.com