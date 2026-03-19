Nel 1984, a Varese, un gruppo di persone si riunì nello studio del notaio Franca Bellorini, tra cui Giuseppe Leoni, uno dei padri fondatori, che ricorda come Umberto fosse l’ispirazione principale. Questi individui, definiti dai media come “carbonari”, si confrontarono su idee legate all’indipendenza lombarda e alla creazione di una lega regionale. La riunione segnò l’inizio di un movimento locale con obiettivi specifici.

Varese, 19 marzo 2026 – ''Ha fatto tutto l'Umberto''. Un po' carbonari, un po' visionari, riuniti nello studio del notaio Franca Bellorini, a Varese. Sono Umberto Bossi (editore), Manuela Marrone (maestra elementare, che diventerà la sua compagna), Giuseppe Leoni (architetto e scultore), Marino Moroni (rappresentante di commercio), Pierangelo Brivio (commerciante, cognato di Bossi), Emilio Benito Rodolfo Sogliaghi (odontotecnico). Firmano l’atto costitutivo della Lega Autonomista Lombarda. È il 12 aprile 1984. La fondazione. Due anni dopo si trasformerà in Lega Lombarda. Nel 2024, quarant'anni dopo, i ricordi di Giuseppe Leoni, uno dei padri fondatori, tre legislature da deputato (il primo del partito) e altrettante da senatore, primo consigliere leghista al Comune di Varese, presidente della Lega Lombarda dal 1995 al 1999. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I “carbonari” di Varese: ecco come nacque la Lega nel 1984. Il ricordo di Giuseppe Leoni, tra i padri fondatori: "Il suo pallino? L’indipendenza lombarda”

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