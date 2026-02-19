Giuseppe Armocida tra i padri fondatori dell' Insubria | La sua eredità culturare resterà

Giuseppe Armocida è morto a Ispra all’età di 79 anni, lasciando un segno importante nella cultura locale. La sua morte, avvenuta nella sua casa, è stata causata da problemi di salute che lo avevano accompagnato negli ultimi anni. Armocida ha contribuito alla nascita dell’Università dell’Insubria, dedicando molti anni alla promozione dell’istruzione e alla valorizzazione del patrimonio culturale di Varese. La sua passione per le iniziative culturali ha coinvolto numerosi giovani e cittadini, che oggi ricordano con affetto il suo impegno. La sua eredità culturale rimarrà viva nel territorio.

Varese, 19 febbraio 2026 – Giuseppe Armocida, tra i padri fondatori dell'Università degli Studi dell'Insubria e già assessore alla Cultura del Comune di Varese, si è spento nella sua casa di Ispra, all'età di 79 anni. Docente di Storia della medicina, lottava da tempo contro una malattia. "Perdo un amico sincero e un prezioso compagno di percorso con il quale ho collaborato per la valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città. Il suo impegno, la sua passione e il suo amore per Varese hanno lasciato un segno indelebile", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari di Armocida, docente autorevole e appassionato che ha formato generazioni di studenti, distinguendosi per rigore scientifico e straordinarie doti umane.