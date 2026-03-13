Sport e Formazione | il Manfredonia Calcio e l’Istituto De Sanctis-Mozzillo insieme per il progetto Mens Sana in Corpore Sano

Questa mattina l’Istituto Comprensivo “De Sanctis-Mozzillo” ha accolto una delegazione del Manfredonia Calcio per presentare il progetto “Mens Sana in Corpore Sano”. L’obiettivo è promuovere l’attività sportiva tra gli studenti, coinvolgendo insegnanti e rappresentanti del club in una serie di iniziative dedicate alla salute e al benessere dei giovani. L’evento si è svolto all’interno delle strutture scolastiche, con la partecipazione di numerosi studenti e docenti.

Nella mattinata odierna l'Istituto Comprensivo "De Sanctis-Mozzillo" ha ospitato un incontro di alto valore pedagogico e sociale. Il Manfredonia Calcio, accogliendo l'invito della scuola, si è fatto promotore e testimonial del progetto "Mens Sana in Corpore Sano", rivolto alle classi quarte del plesso. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di consolidare il binomio tra benessere psicofisico e percorso didattico, offrendo agli alunni un modello di riferimento positivo basato sui valori dell'etica sportiva. All'incontro hanno preso parte i calciatori della prima squadra Benny Cicerelli, Michele Spinelli e Thomas Braja e mister Michele Castigliego.