Merz rinuncia alla missione e Meloni si allinea a Berlino A Washington solo ministri

Merz ha deciso di rinunciare alla sua visita a causa di tensioni politiche interne, mentre Meloni preferisce seguire la linea di Berlino e ridimensiona il suo incontro con Trump. In risposta, a Washington arrivano solo ministri, senza incontri di alto livello. La scelta italiana cambia il ritmo dei rapporti con gli Stati Uniti e la Germania.

Svolta diplomatica a Washington: Meloni ridimensiona l'incontro con Trump, l'Italia si allinea a Berlino. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ridimensionato la missione diplomatica negli Stati Uniti, rinunciando a un incontro diretto con l'ex Presidente Donald Trump. La decisione, maturata dopo un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, vede ora la presenza a Washington limitata ai soli ministri del governo italiano. Questa svolta segna un allineamento con la posizione tedesca, che aveva espresso una certa freddezza verso l'iniziativa romana di sostenere un possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca. Meloni si sbilancia verso Washington giocando di sponda con Merz L'Italia si avvicina a Washington, mostrando un nuovo orientamento strategico che si discosta dalla tradizionale alleanza franco-tedesca all'interno dell'Unione Europea. Merz rinuncia alla missione e Meloni si allinea a Berlino. A Washington solo ministriLa freddezza della Cancelleria per il pressing di Roma in favore del progetto Trump per la Striscia. Anche la Commissione prudente ... Board, Meloni sente Merz: decideranno insieme se andare da TrumpLa premier valuta la partecipazione di persona. In caso contrario pronto Tajani che domani riferirà in aula. Il silenzio del Quirinale ...