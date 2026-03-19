Hua Hong ha annunciato di aver raggiunto la produzione di semiconduttori a 7 nanometri, diventando così uno dei pochi produttori al mondo a farlo. Questa mossa permette all’azienda cinese di consolidare la propria presenza nel settore e di competere con altri leader internazionali. La notizia segna un passo importante per l’industria dei chip in Cina, che continua a investire in questa tecnologia.

La produzione cinese di semiconduttori sta per subire una svolta decisiva con l’ingresso di Hua Hong nel club dei produttori di chip a 7 nanometri, consolidando la posizione di Pechino come secondo attore globale dopo SMIC. Questo traguardo tecnico, raggiunto nello stabilimento di Shanghai tramite l’unità Huali Microelectronics, segna un punto di non ritorno nella corsa all’autosufficienza tecnologica del gigante asiatico. Non si tratta solo di un miglioramento incrementale ma di un salto di qualità che posiziona la Cina tra i pochi paesi capaci di realizzare wafer di silicio ad alta fascia, fondamentali per alimentare la domanda esplosiva dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hua Hong: la Cina sfonda il muro dei 7 nanometri

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