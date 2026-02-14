Rutte agli alleati | ‘non date armi a Kiev fuori da Purl’

Il premier olandese Rutte ha detto agli alleati di non inviare armi all’Ucraina al di fuori del programma Purl. Rutte ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno ancora vendendo armi all’Ucraina tramite questo sistema e ha invitato i partner europei a limitare le consegne militari al solo canale ufficiale. Durante una conferenza stampa, ha ribadito l’importanza di seguire le regole stabilite e di evitare aiuti paralleli.

"Gli Usa continuano a fornire (vendere) armi attraverso il programma Purl. E ai nostri partner dico: non date aiuti militari all'Ucraina fuori da Purl. Così avete fotografie sui media ma le cose che servono davvero all'Ucraina sono dentro quella lista, gli ucraini hanno bisogno del nostro supporto". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte a Monaco.