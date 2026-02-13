Helena Prestes, ex gieffina brasiliana, si è presentata a ‘Verissimo’ domenica 15 febbraio accompagnata dal fidanzato Javier Martinez, per condividere i dettagli del suo ritorno in Italia e il progetto di aprire una nuova attività nel settore della moda.

Sarà nel salotto televisivo di ‘Verissimo’ domenica 15 febbraio per raccontare il nuovo capitolo della sua vita insieme a Javier Martinez, è l’ex gieffina Helena Prestes tra gli ospiti del weekend nel salotto di Canale 5. Helena Prestes chi è. Nata a San Paolo del Brasile il 16 luglio 1990, Helena Prestes è cresciuta in un quartiere modesto, accanto alle favelas della città. Ha da subito sviluppato una grande passione per lo sport che l’ha portata a giocare a basket sin da ragazzina, dovendosi per questo allontanare dalla famiglia. La carriera sportiva non è mai davvero decollata e a 16 anni Helena si è trasferita a New York prima e a Milano poi per intraprendere la carriera di modella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ex gieffina Helena Prestes ospite a ‘Verissimo’. Al suo fianco il fidanzato Javier Martinez

