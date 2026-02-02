john lithgow prende le distanze dalle posizioni transfobiche di jk rowling ma difende la sua scelta di partecipare alla serie su harry potter

John Lithgow si schiera contro le posizioni transfobiche di J.K. Rowling, ma conferma di aver accettato di interpretare il ruolo di Albus Silente nella serie HBO. L’attore spiega di aver preso le distanze dai commenti della scrittrice, anche se ha deciso comunque di partecipare al progetto. La sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti tra fan e addetti ai lavori.

John Lithgow, che interpreterà il preside Albus Silente nella serie basata sulla saga di Harry Potter, prodotta HBO, ha definito le opinioni di J.K. Rowling in merito ai diritti delle persone transgender “ironiche e inspiegabili”, affermando di essere rimasto turbato dalle critiche ricevute per aver accettato di prendere parte al progetto. Parlando sul palco del Rotterdam Film Festival dopo la proiezione del suo ultimo film, Jimpa, all’attore ottantenne è stato chiesto cosa pensasse delle opinioni dell’autrice. «Prendo l’argomento estremamente sul serio», ha spiegato al pubblico. «J.K. Rowling ha creato questo straordinario canone per i giovani, una letteratura per ragazzi che è entrata a far parte della coscienza della società. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - John Lithgow prende le distanze dalle posizioni transfobiche di J.K. Rowling, ma difende la sua scelta di partecipare alla serie su Harry Potter

Approfondimenti su Harry Potter

L’attore John Lithgow, che interpreta il professor Silente nella nuova serie HBO, ha spiegato perché ha deciso di partecipare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Harry Potter

Argomenti discussi: John Lithgow difende il riavvio di Harry Potter nonostante le inspiegabili opinioni anti-trans di JK Rowling; Harry Potter, John Lithgow sulle polemiche verso J. K. Rowling: Mi han chiesto di lasciare la serie; Harry Potter, John Lithgow e le critiche a J.K. Rowling: Nei libri non ci sono idee transfobiche; Harry Potter, John Lithgow incredulo: 'La gente voleva che lasciassi la serie'.

Harry Potter, John Lithgow e le critiche a J.K. Rowling: Nei libri non ci sono idee transfobicheJohn Lithgow avrà il ruolo del professor Silente nella nuova serie tratta dai romanzi di Harry Potter e, in una nuova intervista, ha spiegato perché ha deciso di rimanere coinvolto nel progetto nonost ... msn.com

Harry Potter, le prime foto di John Lithgow nei panni di SilenteGli occhiali a mezzaluna, la barba bianca e una tunica blu scuro: la trasformazione è completa. Le prime immagini di John Lithgow nei panni di Albus Silente sono trapelate dal set del reboot HBO di ... 105.net

John Lithgow, Kevin Peter Hall (Pittsburgh, 9 maggio 1955 – Hollywood, 10 aprile 1991), Melinda Dillon, Margaret Langrick e Joshua Rudoy Il 23 gennaio 1988 usciva nelle sale italiane: Bigfoot e i suoi amici Uscita americana: 5 giugno 1987 Regia di William - facebook.com facebook