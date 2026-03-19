Hanami a Roma | 3 posti dove vedere i ciliegi in fiore senza volare in Giappone

A Roma, in primavera, è possibile ammirare i ciliegi in fiore senza lasciare la città. Tre località particolarmente indicate offrono ai visitatori la possibilità di immergersi nell’atmosfera tipica dell’Hanami, il tradizionale rito giapponese di osservazione dei fiori di ciliegio. Questi luoghi si distinguono per la loro bellezza e per la capacità di regalare scorci suggestivi, senza bisogno di volare in Giappone.

Non dobbiamo necessariamente volare in Giappone per vivere l’atmosfera dell’ Hanami: anche Roma in primavera si tinge di rosa e riesce a regalarci degli spettacolari scorci che ci ricordano i paesaggi lontani. L’Hanami è la tradizione che celebra la fioritura dei ciliegi e – tra parchi, giardini nascosti e angoli suggestivi – anche la Capitale è in grado di regalarci alcuni luoghi perfetti per immergersi in questo spettacolo naturale unico e sorprendente. LEGGI ANCHE: MIA Photo Fair 2026: le ‘Metamorfosi’ come chiave di lettura del presente Hanami a Roma: tre luoghi dove vivere la magia dei ciliegi in fiore. Il luogo simbolo dell’Hanami a Roma è il Parco Centrale del Lago all’EUR, dove si snoda la celebre Passeggiata del Giappone. 🔗 Leggi su Funweek.it

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