La primavera porta anche in Italia i colori dei ciliegi in fiore. In diverse regioni, tra parchi e viali, si può già ammirare il cielo rosa che si diffonde tra i rami degli alberi. Basta fare un giro nei luoghi giusti per scoprire paesaggi che sembrano usciti da un sogno, senza dover volare fino al Giappone. La natura si risveglia e riempie di colore le città e le campagne italiane.

Paesaggi rosa e la natura che si risveglia. Non serve andare in Giappone per ammirare uno spettacolo unico come quello della fioritura dei ciliegi. Nonostante l’inverno che avanza, molti italiani stanno già correndo mentalmente verso la primavera, tra i periodi dell’anno più amati, proprio perché come sinonimi ha due parole magiche: risveglio e rinascita. Il paesaggio cambia faccia, i colori si accendono, l’aria diventa più calda. Non si tratta insomma solo di un fenomeno botanico, quello della fioritura, ma di una vera e propria esperienza che invita alla riflessione e al silenzio. Mentre in Giappone questo momento prezioso è legato al rituale dell’ hanami, in Italia esistono in luoghi che sono inconsapevolmente in grado di regalare la stessa magia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Non solo Giappone: dove e quando vedere la fioritura dei ciliegi in Italia

