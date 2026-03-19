C’è una voce che risuona, di ripetitore in ripetitore, fino ad arrivare ad Argo, per portare la lieta novella, che gli Achei stanno tornando a casa. Troia è sconfitta. Ma vivono ancora sei fantasmi, sei testimonianze dirette che spiegano il passato, così oscuro, e il presente, così tragico. Non possono che essere Ifigenia e Oreste, in compagnia di Egisto, Clitennestra, Agamennone e Cassandra. È così che la sconfitta di Troia, in una libera ispirazione dall’"Orestea" di Eschilo, diventa " Radio Argo Suite ", lo spettacolo scritto da Igor Esposito, diretto e interpretato da Peppino Mazzotta che arriva al Nuovo Rifredi Scena Aperta domani e sabato alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guerra, passato e presente. In scena al Nuovo Rifredi arriva ’Radio Argo Suite’

Articoli correlati

Radio e IA: Milano celebra il World Radio Day tra passato, presente e sfide tecnologiche.Milano si prepara ad ospitare il World Radio Day il 9 marzo, una giornata dedicata alla celebrazione della radio e alle sfide poste dall'intelligenza...

"Autoritratto": Davide Enia racconta Cosa Nostra al Teatro Nuovo Rifredi Scena ApertaVincitore dei Premi Ubu 2025 nelle categorie miglior Attore o performer e Nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica, Davide Enia racconta Cosa...

Contenuti utili per approfondire Nuovo Rifredi

Discussioni sull' argomento Guerra, passato e presente. In scena al Nuovo Rifredi arriva ’Radio Argo Suite’; Radio Argo Suite di Igor Esposito con Peppino Mazzotta al Nuovo Rifredi Scena Aperta; Peppino Mazzotta in Radio Argo Suite al Nuovo Rifredi Scena Aperta.

Autoritratto. Istruzioni per sopravvivere a Palermo IL 12 e 13 marzo al Nuovo Rifredi Scena Aperta e il 14 e 15 al Teatro Era, Davide Enia racconta Cosa Nostra per costruire una narrazione biografica che diventa un autoritratto intimo e collettivo Ve ne parlia - facebook.com facebook