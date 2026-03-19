Guerra passato e presente In scena al Nuovo Rifredi arriva ’Radio Argo Suite’
C’è una voce che risuona, di ripetitore in ripetitore, fino ad arrivare ad Argo, per portare la lieta novella, che gli Achei stanno tornando a casa. Troia è sconfitta. Ma vivono ancora sei fantasmi, sei testimonianze dirette che spiegano il passato, così oscuro, e il presente, così tragico. Non possono che essere Ifigenia e Oreste, in compagnia di Egisto, Clitennestra, Agamennone e Cassandra. È così che la sconfitta di Troia, in una libera ispirazione dall’"Orestea" di Eschilo, diventa " Radio Argo Suite ", lo spettacolo scritto da Igor Esposito, diretto e interpretato da Peppino Mazzotta che arriva al Nuovo Rifredi Scena Aperta domani e sabato alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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