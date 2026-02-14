Radio e IA | Milano celebra il World Radio Day tra passato presente e sfide tecnologiche

Il 9 marzo, Milano organizza un evento speciale per il World Radio Day, perché vuole mettere in luce come la radio evolve con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Durante la giornata, si parlerà di come le tecnologie moderne cambiano le modalità di ascolto e produzione dei programmi radiofonici. Un esempio concreto è la presentazione di nuovi strumenti digitali che permettono di personalizzare le playlist e migliorare l’interazione con gli ascoltatori.

Milano in Onda: World Radio Day e l’Intelligenza Artificiale al Centro del Dibattito. Milano si prepara ad ospitare il World Radio Day il 9 marzo, una giornata dedicata alla celebrazione della radio e alle sfide poste dall’intelligenza artificiale. L’evento, giunto alla sua sesta edizione italiana, si svolgerà al Talent Garden Calabiana e vedrà la partecipazione di importanti figure del settore, tra cui Linus, Roberto Ferrari, Jake La Furia, Camilla Ghini e Gerry Scotti, con l’adesione di FMITALIA. Un Medium Senza Età: La Radio e la Sua Evoluzione. La radio, un mezzo comunicativo che ha attraversato decenni di storia, si trova oggi a un bivio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi, 13 febbraio 2026, a Bologna si tiene la manifestazione per celebrare i 80 anni dalla prima trasmissione radio delle Nazioni Unite, avvenuta esattamente il 13 febbraio 1946, un evento che sottolinea come la radio abbia attraversato otto decenni di innovazioni, dalla scoperta di Marconi allo streaming, e ora si trova ad affrontare nuove sfide tecnologiche e di libertà degli ascoltatori.

Vieni a scoprire la storia della radio locale con la presentazione del libro ‘Radio Aut: una, cento, mille voci’.

