Oggi, giovedì 12 marzo, si registrano notizie sulla guerra in Iran. Un drone iraniano ha colpito la base italiana situata all’interno dell’aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Il Pentagono ha comunicato che in una settimana di conflitto sono stati spesi 11,3 miliardi di dollari. La notizia riguarda direttamente la regione e le forze italiane coinvolte.

Un drone iraniano ha colpito la base italiana che si trova all’interno dell’aeroporto di Erbil, Capitale del Kurdistan iracheno. L’esplosione ha distrutto un mezzo ma non ha fortunatamente provocato feriti. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 12 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) Ore 11,00 – Hezbollah: “È una nuova fase, siamo pronti a una lunga guerra” – Una fonte politica di alto rango di Hezbollah ha affermato all’Ansa che il movimento armato filo-iraniano è entrato “in una nuova fase della guerra” col lancio nella notte di “150 missili” verso Israele. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Guerra in Iran, le ultime notizie di oggi, giovedì 12 marzo. Droni colpiscono la base degli italiani a Erbil, il Pentagono: “Una settimana di guerra è costata 11,3 miliardi”

