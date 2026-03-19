Il governo spagnolo esprime preoccupazione per l'uso della crisi energetica in Europa, accusando alcuni paesi membri di sfruttarla per indebolire le iniziative sulla politica climatica. La discussione riguarda le strategie adottate da diversi Stati membri e il loro impatto sugli sforzi comuni per affrontare le questioni ambientali. La questione viene sollevata in un contesto di tensioni tra i paesi europei.

“L’Europa si basa su multilateralismo, diritto internazionale, pace. Dal primo minuto abbiamo condannato la guerra in Iran, abbiamo detto che la guerra è illegale”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez arrivando al Consiglio europeo annunciando che Madrid nelle prossime ore metterà in campo misure di emergenza e strutturali contro la crisi energetica e nel solco della transizione. “Ci sono governi In Ue che stanno utilizzando questa crisi energetica per cercare di indebolire la politica climatica. La Spagna può dimostrare che le rinnovabili stanno permettendo si soffrire un minor impatto della guerra”, ha spiegato.https:tg24.sky.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Guerra Iran, Sanchez preoccupato per la “politica climatica”

Articoli correlati

Iran, il Papa in visita al Quarticciolo: «Preoccupato, di nuovo la guerra»«Sono molto preoccupato per ciò che succede nel mondo, in Medio Oriente, la guerra di nuovo, dobbiamo essere anche noi annunciatori di pace.

Iran, Sanchez: “La posizione del Governo si riassume in quattro parole: ‘No alla guerra’”(LaPresse) “La posizione del governo spagnolo si riassume in quattro parole: no alla guerra“.

Aggiornamenti e notizie su Guerra Iran

Discussioni sull' argomento Guerra in Iran, italiani preoccupati per l’impatto economico su benzina e gas. Il 59% condanna l’attacco; Teheran sfida Trump su Hormuz | Resta chiuso Il presidente Usa punge l' Occidente | Chi riceve petrolio mandi navi a Hormuz.

Sanchez: La guerra all' Iran è illegale, c'è chi la usa contro il Green DealL'Europa si basa su multilateralismo, diritto internazionale, pace. Dal primo minuto abbiamo condannato la guerra in Iran, abbiamo detto che la guerra è illegale. (ANSA) ... ansa.it

Iran, Sanchez: «La posizione della Spagna è semplice: no alla guerra»Il premier spagnolo risponde a Trump: «Inaccettabile che alcuni presidenti usino la guerra per coprire i propri fallimenti» ... ilsole24ore.com

#Sanchez alla Ue: serve una posizione inequivocabile contro la guerra #Iran x.com

Sanchez: "La guerra all'Iran è illegale, c'è chi la usa contro il Green Deal. La Spagna mostra che con le rinnovabili la crisi energetica è minore". #ANSA - facebook.com facebook