Iran Sanchez | La posizione del Governo si riassume in quattro parole | ‘No alla guerra’

Il premier spagnolo ha dichiarato che la posizione del governo si riassume in quattro parole: “no alla guerra”. La frase è stata pronunciata durante una dichiarazione ufficiale dal Palazzo della Moncloa, in cui ha anche invitato a evitare di ripetere gli errori del passato. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali approfondimenti o conseguenze.

(LaPresse) "La posizione del governo spagnolo si riassume in quattro parole: no alla guerra". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, invitando a "non ripetere gli errori del passato". "Il mondo, l'Europa e la Spagna ci sono già passati 23 anni fa, quando un'altra amministrazione statunitense ci trascinò in una guerra in Medio Oriente, una guerra che in teoria, secondo quanto affermato allora, era volta a eliminare le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, portare la democrazia e garantire la sicurezza globale, ma che in realtà ha prodotto l'effetto contrario,...