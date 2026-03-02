Iran il Papa in visita al Quarticciolo | Preoccupato di nuovo la guerra

Il Papa ha visitato il Quarticciolo in Iran e ha espresso preoccupazione per le tensioni nel Medio Oriente, sottolineando la presenza di conflitti in atto. Durante l'incontro, ha invitato tutti a essere portatori di pace e ha commentato la ripresa delle ostilità nella regione. La visita si è concentrata sul messaggio di speranza e sulla necessità di impegno per la pace.

«Sono molto preoccupato per ciò che succede nel mondo, in Medio Oriente, la guerra di nuovo, dobbiamo essere anche noi annunciatori di pace. Dobbiamo pregare molto per la pace, rifiutare quella tentazione di far male all'altro, la violenza non è mai la strada giusta». Lo ha detto Papa Leone parlando a braccio nel saluto iniziale alla comunità della parrocchia del Quarticciolo dove è in visita. «Dobbiamo rifiutare sempre quello che fa male, come la droga. Dobbiamo dire sempre no alla droga e sì a quello che fa bene», ha affermato alla platea il pontefice. Durante la visita alcuni ragazzi del quartiere hanno donato al Papa una maglia personalizzata con scritto Leone XIV, il Pontefice ha firmato anche dei palloni da calcio.