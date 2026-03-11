I costruttori edili hanno emesso un allarme a causa dell’aumento dei prezzi, legato alla guerra in Medio Oriente. Le conseguenze si stanno già facendo sentire anche a livello locale, con il settore edilizio che registra segnali di criticità. Questo comparto, tradizionalmente importante per l’economia della zona, si trova ora sotto pressione per le maggiori spese e i ritardi nelle forniture.

Si fanno già sentire anche a livello locale le ricadute economiche della guerra in Medio Oriente. Tra i settori colpiti figura quello edilizio, notoriamente comparto trainante del territorio. Sono già infatti "numerose le segnalazioni da parte delle imprese di rincari ingiustificati sui materiali da costruzione nel nostro territorio. Serve arginare gli effetti speculativi che le tensioni geopolitiche stanno creando sui prezzi" sottolinea un comunicato dell’associazione dei costruttori edili della provincia di Forlì-Cesena. "Ma intervenire solo su carburanti e bollette non basta: servono misure ad hoc anche per i materiali non soggetti alle accise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’allerta dei costruttori edili. Guerra in Medio Oriente: "Prezzi su, intervenire subito"

Articoli correlati

Guerra in Medio Oriente, anche in Italia allerta massima: il Viminale innalza la vigilanza su 28.000 obiettivi sensibiliLo scontro in corso in Medio Oriente aumenta il rischio di un’escalation in Europa e anche sul territorio italiano.

Guerra in Medio Oriente. Giorgia Meloni annuncia attivazione misure per contenere i prezzi del carburanteIl Governo italiano punta a ridurre il peso dei costi del carburante su famiglie e imprese.

Altri aggiornamenti su Medio Oriente

Discussioni sull' argomento L'Iran può attaccare l'Italia e l'Europa? La capacità missilistica iraniana, le distanze e i possibili scenari; Allarme rosso intorno alle basi Usa in Italia. In aumento traffico di droni e aerei cargo: ecco dove sono; La guerra in Iran, rafforzata la sicurezza in aeroporti e stazioni: pugliesi bloccati a Dubai; Telefonata di un'ora Putin-Trump. Il presidente Usa: La guerra in Iran finirà presto, il petrolio non sia più ostaggio di Teheran.

Scope Ratings: «Il conflitto in Medio Oriente potrebbe pesare sulle prospettive economiche e fiscali dell’Italia, se la crescita dovesse rallentare il disavanzo rimarrà sopra il 3% del Pil anche nel 2026» facebook

#Tg2000 - Questione palestinese, storico Cohen: "Medio Oriente con questa guerra non sarà migliore per gli ebrei" #10marzo #Tv2000 #Palestina #HillelCohen #Storia #Palestine #MedioOriente #DirittiUmani #IsraelePalestina @tg2000it x.com