Nella notte, Israele ha condotto un attacco contro un importante impianto di produzione del gas naturale in Iran, con l’approvazione della Casa Bianca. Contestualmente, si sono verificati incendi in un impianto energetico in Qatar, mentre Teheran ha annunciato che si vendicherà. La situazione resta tesa tra i paesi coinvolti, senza che siano stati forniti dettagli sulle cause o sui responsabili degli attacchi.

Israele, con il consenso della Casa Bianca, bombarda un importante impianto di produzione del gas naturale in Iran. Fino a ieri gli americani avevano chiesto a Tel Aviv di risparmiare le strutture energetiche. Quando due giorni fa gli Usa hanno attaccato l’isola di Kharg, principale terminale per le esportazioni di greggio iraniano, si erano limitati a distruggere postazioni militari. L’azione israeliana di ieri contro il giacimento South Pars, considerato il più grande nel mondo, in cui viene prodotto un quinto del gas di Teheran, ha avuto un doppio effetto. Il governo di Doha ha espresso disappunto, visto che South Pars è collegato - ne è un’estensione - al suo giacimento di North Field. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra in Iran, raid sui siti energetici. Teheran: ci vendicheremo. E brucia impianto in Qatar

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