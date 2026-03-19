Il presidente ha definito “sconsiderati” gli attacchi al gas in Iran, in risposta all’escalation del conflitto che coinvolge i siti di stoccaggio e distribuzione di gas e petrolio. La polemica riguarda le azioni contro le infrastrutture energetiche, che sono state segnalate in diverse aree del paese. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, con una crescente preoccupazione per le conseguenze sul settore energetico.

L’escalation del conflitto che coinvolge i siti di stoccaggio e distribuzione di gas e petrolio è una scelta “sconsiderata”, tuona Macron. Condanna dei paesi europei. Trump replica a Tel Aviv: noi abbiamo colpito siti militari, non oleodotti. Servizio di Maurizio Di Schino RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Guerra dei combustili, Macron: Attacchi al gas in Iran sconsiderati

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