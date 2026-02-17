Open Var non è open | tiene spento il microfono di La Penna non si sente che si è detto col Var su Kalulu

Open Var non è davvero aperto: durante l’ultima partita, il microfono di La Penna è rimasto spento e non si è ascoltato nulla delle conversazioni con il VAR su Kalulu. Questa scelta ha lasciato molti tifosi frustrati, che si aspettavano un dialogo trasparente tra arbitri e assistenti. La mancanza di comunicazione ha alimentato le polemiche sui metodi con cui vengono gestiti gli episodi più discussi. Come di consueto, Dazn ha pubblicato la rubrica Open Var dedicata all’analisi delle situazioni arbitrali più importanti del weekend calcistico.

