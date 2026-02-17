Open Var non è open | tiene spento il microfono di La Penna non si sente che si è detto col Var su Kalulu
Open Var non è davvero aperto: durante l’ultima partita, il microfono di La Penna è rimasto spento e non si è ascoltato nulla delle conversazioni con il VAR su Kalulu. Questa scelta ha lasciato molti tifosi frustrati, che si aspettavano un dialogo trasparente tra arbitri e assistenti. La mancanza di comunicazione ha alimentato le polemiche sui metodi con cui vengono gestiti gli episodi più discussi. Come di consueto, Dazn ha pubblicato la rubrica Open Var dedicata all’analisi delle situazioni arbitrali più importanti del weekend calcistico.
È intervenuto accanto della giornalista Federica Zille l'ex arbitro De Marco, che ha così parlato degli eventi di Inter-Juventus e di altre gare rilevanti della giornata appena trascorsa. Come accade spesso negli episodi non da protocollo, anche stavolta l'Aia ha deciso di non rendere pubblico il dialogo tra la Sala Var e La Penna durante la doppia ammonizione o comunque ha scelto di non condividere l'apertura del microfono di quell'istante di gioco. Evidentemente per salvaguardare La Penna da ulteriori polemiche.
Open VAR, De Marco dopo Inter-Juve: Minacce a Bastoni e La Penna non devono esistereAndrea De Marco, responsabile rapporti istituzionali CAN A e CAN B, è intervenuto ai microfoni di Open VAR su DAZN, parlando così di quanto accaduto in Inter-Juventus: Massima solidarietà a La Penna ... msn.com
Non solo Bastoni in Inter-Juve: a OPEN VAR citati altri due casiQuella di Inter-Juve non è stata certamente l’unica simulazione clamorosa in questa giornata. De Marco infatti si è espresso anche sulla simulazione di Parisi in Como-Fiorentina e su quella di ... spaziointer.it
Tra le immagini trasmesse ad Open Var nel parlare del discorso simulazioni, dopo quanto accaduto nell'ultimo weekend, anche quelle del contatto tra Wesley e Miguel Gutierrez nel corso di Napoli-Roma. A queste si sono aggiunte, ovviamente, anche quelle facebook
Open Var su #Inter- #Juventus: - "Bastoni ci sta la simulazione, ma non è sanabile per Kalulu" - "Giusto il 1° giallo" - "Simulano in tanti e non c'è rispetto, andremo per la nostra strada" - Niente rigore su McKennie L'audio var: "Contatto laterale" x.com