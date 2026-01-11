Tennis Kostyuk si rifiuta di stringere la mano a Sabalenka | In Ucraina si continua a morire

Durante un match di tennis, la giocatrice ucraina Kostyuk ha rifiutato di stringere la mano a Sabalenka, motivando la sua scelta con il proseguire delle ostilità in Ucraina. Anche Sabalenka ha commentato l’episodio, sottolineando di non voler entrare nel merito delle questioni politiche. L’evento ha attirato l’attenzione sulla tensione tra sport e politica, evidenziando come eventi globali possano influenzare anche le competizioni sportive.

