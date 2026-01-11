Tennis Kostyuk si rifiuta di stringere la mano a Sabalenka | In Ucraina si continua a morire
Durante un match di tennis, la giocatrice ucraina Kostyuk ha rifiutato di stringere la mano a Sabalenka, motivando la sua scelta con il proseguire delle ostilità in Ucraina. Anche Sabalenka ha commentato l’episodio, sottolineando di non voler entrare nel merito delle questioni politiche. L’evento ha attirato l’attenzione sulla tensione tra sport e politica, evidenziando come eventi globali possano influenzare anche le competizioni sportive.
Anche Sabalenka si è espressa su quanto accaduto, ma non ha voluto commentare in alcun modo le questioni di stampo politico: "È la loro posizione. Cosa posso farci? Non mi dispiace e non mi interessa". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: L’ucraina Kostyuk rifiuta di stringere la mano alla bielorussa Sabalenka. La n.1: “Non mi interessa”
Leggi anche: L'ucraina Kostyuk non dà la mano a Sabalenka e accusa: "Gioco con un peso sul cuore"
Tennis: Kostyuk non stringe mano a Sabalenka, 'In Ucraina si muore ogni giorno' - Niente stretta di mano da parte dell'ucraina Marta Kostyuk alla bielorussa Aryna Sabalenka, al termine della finale del torneo di Brisbane vinto dalla n. msn.com
L’ucraina Kostyuk rifiuta di stringere la mano alla bielorussa Sabalenka. La n.1: “Non mi interessa” - Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta, trionfa nel Wta 500 di Brisbane, ma a fare notizia stavolta è un alterco con l'avversaria, l'ucraina Marta ... msn.com
Marta Kostyuk non stringe la mano ad Aryna Sabalenka al termine del torneo di Brisbane - L’ucraina: «Mia sorella dorme sotto tre coperte per il freddo che c'è in casa a causa della guerra». sport.quotidiano.net
Kostyuk non dà la mano. Polemica con la Sabalenka: "In Ucraina si muore ogni giorno" #tennis #kostyuk #sabalenka x.com
ARYNA ED ELINA CAMPIONESSE La numero 1 del mondo mette fine a una settimana da sogno di Marta Kostyuk, giocando un tennis ordinato e superando senza troppi problemi la giocatrice ucraina. Per Aryna è il secondo titolo consecutivo in quel di - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.