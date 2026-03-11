Grande Fratello Vip 2026 una concorrente già pronta al ritiro? L’indiscrezione bomba

Da ilsipontino.net 11 mar 2026

Una concorrente del Grande Fratello Vip 2026 sarebbe già pronta a lasciare il reality secondo alcune fonti. La nuova stagione è programmata per il 17 marzo in prima serata su Canale 5. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui partecipanti o sui motivi che spingerebbero la concorrente a considerare il ritiro. L’evento si avvicina e l’attesa cresce tra il pubblico.

L'inizio della nuova edizione del Grande Fratello 2026 è prevista per martedì 17 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Il programma ha già annunciato il cast che entrerà a far parte della porta rossa. Tra i nomi annunciati vi è quello di Paola Caruso, che in queste ore è finita al centro dell'attenzione per un'indiscrezione bomba che sta facendo molto parlare. Amedeo Venza ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui ha scritto: "Paola Caruso vorrebbe già ritirarsi perché non sopporta Antonella Elia. In queste ore starebbero cercando di convincerla a restare!". A fare luce sulla vicenda c'ha pensato la protagonista di Avanti un altro con alcune storie pubblicate su Instagram. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

