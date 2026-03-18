Ma in diretta… Grande Fratello Vip la parolaccia di Ilary Blasi | il video di Striscia la notizia

Il Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi, è iniziato il 17 marzo con una puntata caratterizzata da tensioni e prime alleanze. Durante la diretta, è stata mostrata una parolaccia pronunciata dall’host, che è stata ripresa dal servizio di Striscia la Notizia. La trasmissione ha subito acceso l’attenzione del pubblico e dei media, con numerosi momenti di confronto tra i partecipanti.

Un debutto ricco di tensioni, battute e prime alleanze. Il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi è partito il 17 marzo con una puntata che, fin dalle prime ore, ha mostrato un potenziale elevato sul piano delle dinamiche interne. Tutti e 16 i concorrenti hanno varcato la Porta Rossa, dando vita a un mosaico di personalità molto diverse tra loro, pronte a scontrarsi e a costruire strategie. Il primo a entrare nella Casa è stato Raimondo Todaro, accolto dai quattro “anticipatari” già presenti da giorni: Renato Biancardi, Ibiza Altea, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Poco dopo ha fatto il suo ingresso Alessandra Mussolini, seguita da Giovanni Calvario e Paola Caruso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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