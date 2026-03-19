Il primo round dell’Hainan Classic si è concluso con Gumberg in testa, dopo aver disputato le prime 18 buche del torneo. La competizione, che apre la serie asiatica, offre un montepremi totale di 2,55 milioni di dollari, con tre premi in denaro assegnati. La giornata ha visto la partecipazione di diversi giocatori che cercano di partire bene in vista delle prossime fasi.

Si è chiuso ufficialmente il primo round dell’ Hainan Classic, torneo che apre l’Asian Swing e che mette in palio 2,55 milioni di dollari e 3.500 punti FedEx Cup. In testa, dopo appena 18 buche, si trova lo statunitense Jordan Gumberg, 30enne con una vittoria sul Dp World Tour (l’SDC Championship nel 2024). L’americano ha girato in -8 con 9 birdie e 1 bogey e ha staccato la seconda piazza di un colpo, ricoperta dallo spagnolo Jorge Campillo in -7 sul totale. Terzo, invece, un gruppetto di golfisti che comprende il cinese Wenyi Ding, i sudafricani Thriston Lawrence e Dylan Frittelli, il canadese Aaron Cockerill e l’australiano Jason Scrivener a -6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Gumberg in testa dopo R1 all’Hainan Classic

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