Golf | Shane Lowry aggancia Smotherman in testa al Cognizant Classic

Al termine del terzo giro del Cognizant Classic, disputato sul Champion Course del PGA National nelle Palm Beaches, Shane Lowry ha raggiunto in testa al torneo Smotherman. I due giocatori condividono ora la prima posizione, mentre la competizione prosegue con un solo giro rimanente. La classifica vede ancora in corsa altri contendenti per la vittoria finale.

Si è chiuso da poco il terzo giro al Cognizant Classic (in the Palm Beaches), di scena sul Champion Course del PGA National. In Florida, assieme ad Austin Smotherman che mantiene la vetta con -13, arriva di foga pure Shane Lowry. L’irlandese s’inventa un superbo -8 di giornata per andare ad aumentare notevolmente le sue chance di vittoria. Ma è un torneo che, come vedremo, ha tanto di crismi di lotta ancora vivi. Terza posizione, di nuovo in quota USA, per Taylor Moore, che viene raggiunto dal colombiano Nico Echavarria. Alle loro spalle, solitario in quinta posizione, un altro dei grandi “vincitori” del moving day, l’ex Virginia Jimmy Stanger, autore di un -6 che lo trascina sul -11 e lo mette a sorpresa tra i possibili candidati per il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

