Dal 19 al 22 marzo si svolge l’Hainan Classic, torneo del Dp World Tour che si tiene in Cina. L’evento mette in palio 2,55 milioni di dollari e si inserisce nella serie asiatica del circuito. La competizione coinvolge diversi professionisti e rappresenta una tappa importante nel calendario del tour. La manifestazione si svolge sul campo di Hainan, attirando giocatori di alto livello.

Il Dp World Tour riprende il suo cammino con l’Asian Swing, spostando l’attenzione verso la Cina. Dal 19 al 22 marzo si giocherà l’Hainan Classic, un evento che offre 2,55 milioni di dollari e 3.500 punti per la classifica Race to Dubai. Dopo la pausa forzata dal successo di Cameron Young al The Players, i golfisti europei tornano in campo per questa nuova sfida internazionale. La scena cinese e le assenze significative. L’isola di Hainan, situata nel sud-est della Popolare Cinese, accoglie questa settimana una folla di atleti pronti a sfidare il percorso. Non sarà presente Marco Penge, il britannico che ha conquistato la prima edizione dello stesso torneo lo scorso anno come difensore del titolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hainan Classic: 2,55 milioni in palio per il Dp World Tour

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